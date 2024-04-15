Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan 1915 açıklaması! Soykırım değil "büyük felaket" dedi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" yerine "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" sözcüklerini kullandı. Bunun üzerine muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan'ın sözleri ülkede gündem oldu. Paşinyan, kendisine yönelik eleştirilere henüz yanıt vermedi.
Başbakan Paşinyan, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme'nin siyaset okulu için hazırlanan "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sosyal Psikolojisi" konulu hitabını, kişisel Facebook sayfasında yayımladı.
17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran'a göç ettirilmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu savunan Paşinyan, 1915 olaylarına değindi.
Paşinyan, 1915 olayları için Ermenistan'da kullanılan "soykırım" yerine "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" sözcüklerini kullandı.
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