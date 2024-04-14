İsrail devlet televizyonu duyurdu! Netanyahu’nun Refah’a kara saldırısını...

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verildi. Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.