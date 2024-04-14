İsrail devlet televizyonu duyurdu! Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısını ertelediği öne sürüldü. Öte yandan Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verildi. Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
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