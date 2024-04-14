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Ürdün, hava sahasına giren bir nesneye müdahale edildiğini açıkladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Ürdün, hava sahasına giren bir nesneye müdahale edildiğini açıkladı

İran, İsrail'e iki yüzden fazla dron ve füzeyle saldırdı. İsrail genelinde sirenler çalarken, gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. İran, saldırının meşru müdafaa doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti. İsrail ise saldırılar sonrası bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan hava sahasını kapatan Ürdün, ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir nesneye müdahale edildiğini duyurdu.

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