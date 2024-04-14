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Rusya'dan İran ve İsrail’e çağrı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Rusya’dan İran ve İsrail’e çağrı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin, ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı ve bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umduklarını bildirdi.

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