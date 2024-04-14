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İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İsrail’in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 33 bin 729’a çıktı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi.

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