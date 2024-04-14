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Endonezya'da meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Endonezya’da meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiden haber alınamıyor.

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