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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilere saldırısında 5 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilere saldırısında 5 kişi öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan yüzlerce Filistinlinin İsrail ordusunun top atışlarına maruz kalması sonucu, biri kadın 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

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