İngiltere’de halk ayaklandı: Terör devleti İsrail’e silah satışına protesto | Binlerce kişi Filistin için Londra’da yürüdü

"FİLİSTİN'İ ÖZGÜR BIRAKIN, İŞGALE SONA ERDİRİN"

Filistin destekçisi göstericilerden 31 yaşındaki Steve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail yıllardır o kadar çok insan öldürdü ki uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden yapabileceğimiz tek şey sesimizi duyurmak." dedi.

Steve, Filistin topraklarının gerçek sahibi olan Filistinlilere geri verilmesi çağrısında bulunarak, "Filistin'i özgür bırakın, işgali sona erdirin. Sadece barış istiyoruz." diye konuştu.

İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatına da değinen Steve, "Eğer İsrail'e silah sağlayarak uluslararası hukuku ihlal ediyorsak... buna bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.