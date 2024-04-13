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Kristalina Georgieva IMF başkanlığına yeniden seçildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Kristalina Georgieva IMF başkanlığına yeniden seçildi

Uluslararası Para Fonunun (IMF) başkanlığına Kristalina Georgieva'nın yeniden seçildiği duyuruldu. Bulgaristan vatandaşı olan Georgieva, 2019'dan bu yana IMF başkanlığı görevini yürütüyor.

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