13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya İran’daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Almanya İran’daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Almanya İran’daki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi

Almanya, İran’da bulunan vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA