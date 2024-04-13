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Siyonist İsrail destekçisi Fransa'dan skandal! Mahkeme İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması talebini reddetti

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Siyonist İsrail destekçisi Fransa’dan skandal! Mahkeme İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması talebini reddetti

Katliamcı İsrail, aylardır Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürürken kadın, çocuk demeden binlerce Filistinliyi şehit etti. Katil İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en büyük desteği ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa verdi. Son olarak Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi. İşte detaylar...

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.

Katil İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en büyük desteği ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa verdi.

Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdare Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yaptığı ortak başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kovuşturmaya yetkisi olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliği, İsrail uluslararası yükümlüklerini yerine getirene kadar Fransa'nın bu ülkeye silah sevkiyatının askıya alınması için hafta başında mahkemeye başvurmuştu.

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