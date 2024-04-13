Siyonist İsrail destekçisi Fransa’dan skandal! Mahkeme İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması talebini reddetti

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdare Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yaptığı ortak başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.