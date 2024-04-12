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Dünya ayaklandı! İspanya ve İrlanda'dan Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Dünya ayaklandı! İspanya ve İrlanda’dan Gazze’de acil ateşkes çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırını durdurup ateşkes ilan etmesi, uluslararası topluma da Filistin devletini acil tanıma çağrısı yaptı.

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