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Norveç Filistin devletini ve BM’deki yerini tanımaya hazır

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Norveç Filistin devletini ve BM’deki yerini tanımaya hazır

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Norveç, Filistin devletini ve BM’deki yerini tanımaya hazır. Asıl soru, bölgede barışa yönelik süreci desteklemek için bunu hangi dönemde ve hangi ortamda yapacağımızdır” dedi.

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