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Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde gazeteci ve sivillere ait araçlara ateş açtı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde gazeteci ve sivillere ait araçlara ateş açtı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde gazeteci ve sivillere ait seyir halindeki araçlara doğrudan ateş açtığı belirtildi. İsrail'in saldırı tehdidi altındaki güney bölgesinde yaşayan yaklaşık 100 bin Lübnanlı sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

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