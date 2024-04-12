12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD bankalarının ilk çeyrek bilançoları belli oldu! Rekor kar oranı

ABD bankalarının ilk çeyrek bilançoları belli oldu! Rekor kar oranı

Giriş Tarihi: 12.04.2024
ABONE OL
ABD bankalarının ilk çeyrek bilançoları belli oldu! Rekor kar oranı

ABD'nin en büyük bankalarından olan JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo ilk çeyrek bilançolarını açıkladı. JPMorgan Chase ilk çeyrekte 13,4 milyar dolar kar yaparken; Wells Fargo 4,6 milyar dolar, Citigroup ise 3,4 milyar dolar kar açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA