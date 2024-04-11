İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı! Savaş başlıyor mu yoksa yaşananlar kontrollü gerginlik mi?
İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı.İsrail’e karşı muhtemel saldırıyı “meşru müdafaa” olarak değerlendiren Tahran, Tel Aviv’in cezalandırılacağını belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi. İran- İsrail savaşı başlıyor mu? ? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
İşgalci İsrail güçlerine karşı saldırılar sürerken son olarak İran krizi bölgeyi sarsmış durumda. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vurmasının ardından misilleme beklenir İran'dan ve İsrail'den çarpıcı açıklamalar geldi. İran İsrail'i cezalandıracağını açıklarken İsrail'den Tetikteyiz cevabı gecikmedi. Peki bu son durumdan sonra İran'dan misilleme saldırısı gelecek mi? İran- İsrail savaşı başlıyor mu?
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında tüm merak edilenler uzman isimler tarafından cevaplandı. İşte o programdan satır başlıkları;
DR. ERAY GÜÇLÜER "İRAN SALDIRIRSA İSRAİL SAVAŞI GENİŞLETECEK"
"İran'dan bir misilleme yani gösteri saldırı bekliyorum. Çünkü en fazla yapabileceği bu. Ciddi bir konvansiyonel saldırı olmayacak."
"1 Nisan'da İran'ın Şam konsolosluğu yerle bir edildi. 2 general toplam 13 kişi öldürüldü İsrail tarafından ve o günden beri İran tarafından tansiyon yüksek tutulmaya çalışıyor. F-35'lerle saldırı gerçekleştirdi ve İsrail bu durumu üstlenmiyor fakat bölgede bu uçaklar sadece İsrail'de var."
"Mart ayının başından beri Refah'a saldırı yapacağını söyleyen İsrail bir türlü hareket edemiyor. Çünkü Hamas'a karşı bu kara saldırısını kaybetmiş durumda. En son Han Yunus'tan birliğini çekti ve Refah'a saldıracağını söyledi eğer İsrail ordusu Han Yunus'a saldırmak için ordusunu bir bölgeden çekiyorsa bu çok vahim bir durumdur. Cephe taarruzunu yapamayacakları belli ve farkındalar.Bunu kırılması yaşandı Doha'da ki barış görüşmelerinden çekildi ve asla dedi fakat şu an Kahire'de görüşmelerde İsrail heyeti var."
"Bu İsrail politikasında kırılmadır. Bu durumu aşmak için Netanyahu'nun daha büyük bir savaşa ihtiyacı var ve İran'a gel gel diyor. Bu saldırı diğerlerinden farklı uluslararası hukukta bir başkonsolosluğu vurmak harp sebebidir.Göstere göstere bunu yapıyor ve İran bir saldırı da bulunursa İsrail Lübnan ve Suriye'ye belli bir miktar girecek ve savaş genişleyecek. İsrail durmayacak, İran'da gücü olmadığı için durmak zorunda."
A HABER MUHABİRİ EKBER KARABAĞ
"İsrailliler İran'dan gelen cezalandıracağız açıklamasını yorumluyor ve onlardan da tetikteyiz mesajı geldi. İsrail İran'ın doğrudan bir saldırı gerçekleştirirse aynı şekilde karşılık vereceği söylendi.Son 10 gün içerisinde İran aynı cümleyi tekrarladı ve ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını söyledi."
DR. ERAY GÜÇLÜER
"İran'ın savunma bütçesi 9 milyar $ Türkiye'nin 2004 yılı savunma bütçesi 40 milyar $ dolayısıyla dünya üçüncü bir küresel kapışmaya sürüklenirken Türkiye buna hazırlanıyor ama İran hazırlanmıyor. Çünkü İran'a uygulanan ambargolar ve sürekli para aktarması bu süreçte İran'ı zayıflatmış durumda.İran'ın olası taarruzunda Suriye ve Irak'ta İsrail'i durdurabilecek bir güç yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti
- Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?