İran’dan İsrail’e saldırı hazırlığı! Savaş başlıyor mu yoksa yaşananlar kontrollü gerginlik mi?

İşgalci İsrail güçlerine karşı saldırılar sürerken son olarak İran krizi bölgeyi sarsmış durumda. İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçiliğini vurmasının ardından misilleme beklenir İran'dan ve İsrail'den çarpıcı açıklamalar geldi. İran İsrail'i cezalandıracağını açıklarken İsrail'den Tetikteyiz cevabı gecikmedi. Peki bu son durumdan sonra İran'dan misilleme saldırısı gelecek mi? İran- İsrail savaşı başlıyor mu?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında tüm merak edilenler uzman isimler tarafından cevaplandı. İşte o programdan satır başlıkları;

DR. ERAY GÜÇLÜER "İRAN SALDIRIRSA İSRAİL SAVAŞI GENİŞLETECEK"

"İran'dan bir misilleme yani gösteri saldırı bekliyorum. Çünkü en fazla yapabileceği bu. Ciddi bir konvansiyonel saldırı olmayacak."

"1 Nisan'da İran'ın Şam konsolosluğu yerle bir edildi. 2 general toplam 13 kişi öldürüldü İsrail tarafından ve o günden beri İran tarafından tansiyon yüksek tutulmaya çalışıyor. F-35'lerle saldırı gerçekleştirdi ve İsrail bu durumu üstlenmiyor fakat bölgede bu uçaklar sadece İsrail'de var."