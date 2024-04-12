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Hindistan'dan vatandaşlarına tavsiye: İran ve İsrail'e seyahat etmeyin

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Hindistan’dan vatandaşlarına tavsiye: İran ve İsrail’e seyahat etmeyin

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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