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ABD ile İsrail 'muhtemel İran saldırısını' görüştü: Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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ABD ile İsrail ’muhtemel İran saldırısını’ görüştü: Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz

Terör devleti İsrail'in avunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İran'ın kendilerine yönelik 'muhtemel saldırısını' görüştü. "Dayanışma içinde hareket ediyoruz." diyen Gallant, "Nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

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