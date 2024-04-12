Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasisi akıllarda! Putin İstanbul'u işaret etti: Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplatıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası müzakerelerde İstanbul'da hazırlanan anlaşma taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile mutabık olduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.
Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.
Peskov, diğer yandan Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığını söyledi.
İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, "Çözüm bulma amacıyla Rusyasız forum düzenleme girişimleri, pek rasyonel ve sonuç odaklı sayılamaz." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ZİRVESİ TEKLİFİ
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulunarak, 'Barış Zirvesi' teklifinde bulunmuştu.
Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurulan müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadığına değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz, Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti, o anlaşma da yine bu salonda yapılmıştı. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...
- Bu haberi duyanlar soluğu orada alıyor! Haftada 32.361 TL kazanıyorlar!
- Kireçli Ütü Deliklerine Son! Sadece 2 Malzemeyle Kurtulun!
- Başparmağınızın Sizi Ele Vermesine Hazır mısınız? Gizli Kişilik Özelliklerinizi Açığa Çıkaran Test!
- Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!