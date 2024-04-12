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Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasisi akıllarda! Putin İstanbul'u işaret etti: Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir

Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasisi akıllarda! Putin İstanbul'u işaret etti: Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir

Giriş Tarihi: 12.04.2024
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Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında nobellik diplomasisi akıllarda! Putin İstanbul’u işaret etti: Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplatıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası müzakerelerde İstanbul'da hazırlanan anlaşma taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile mutabık olduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

Peskov, diğer yandan Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığını söyledi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, "Çözüm bulma amacıyla Rusyasız forum düzenleme girişimleri, pek rasyonel ve sonuç odaklı sayılamaz." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ZİRVESİ TEKLİFİ

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulunarak, 'Barış Zirvesi' teklifinde bulunmuştu.

Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurulan müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadığına değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz, Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti, o anlaşma da yine bu salonda yapılmıştı. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız."

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