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Almanların yüzde 20'si yoksulluk sınırında

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Almanların yüzde 20’si yoksulluk sınırında

Almanya'da 2023 yılında 17,7 milyon kişinin, yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Yoksulluktan etkilenenlerin kiralarını ödeyemediği, bir haftalık tatili karşılayamadığı veya ayda bir kez bile dışarıda yemeğe çıkamadıkları belirtildi.

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