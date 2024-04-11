Haniyye’nin oğullarının katledilmesi sonrası siyonist basınından bomba Hamas itirafı: Kabul edilemez...

"İsrail, üçünün (Heniyye'nin öldürülen oğulları) terör faaliyeti gerçekleştirmek üzere yola çıktığını iddia ediyor ancak böyle bir iddianın Filistinliler tarafından, hatta Hamas'a karşı olanlar tarafından dahi kabul edilmesi beklenmiyor. Kesinlikle onlardan ikisinin çocukları da yanlarında olduğu halde herhangi bir terör faaliyetinde bulunması mümkün değil. İsrail başka bir geçici intikam almış olabilir ancak başta kaçırılan 133 kişinin (İsrailli esirlerin) serbest bırakılması olmak üzere birçok hedefinden daha da uzaklaştı."