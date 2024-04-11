Haniyye'nin oğullarının katledilmesi sonrası siyonist basınından bomba Hamas itirafı: Kabul edilemez...
İşgalci İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti. Yaşananların ardından İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin dün Gazze'de öldürülen oğullarının "terörist faaliyet" gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Yazıyı kaleme kalan gazetenin Filistin işleri yetkilisi Jack Khoury, "Heniyye'nin oğulları zaten gizemli kişiler olarak sınıflandırılmıyordu. Bu suikast yalnızca Hamas'ın Filistin halkı arasında güçlenmesine sebep olacak." ifadelerini kullandı.
Siyonist gazetesi Haaretz, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dün Gazze'de öldürülen oğullarının "terörist faaliyet" gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.
Siyonist Haaretz gazetesinin Filistin işleri yetkilisi Jack Khoury, dün Gazze'de Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin bir analiz kaleme aldı.
Khoury, İsrail'in Heniye'nin oğullarının özellikle de küçük çocukları yanlarındayken "terör faaliyeti" gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasının "Hamas muhalifleri tarafından bile kabul edilmediğini" belirtti.
"BU SUİKAST YALNIZCA HAMAS'IN FİLİSTİN HALKI ARASINDA GÜÇLENMESİNE SEBEP OLACAK"
Heniyye'nin 3 oğlunun öldürülmesinin Filistinliler nezdinde İsrail açısından bir intikam eylemi olarak görüldüğünü, İsrail tarafında ise Hamas'ın saflarına sızan, şok etkisi ve denge kaybı yaratan etkili bir askeri suikast olmaktan uzak olduğu için hayal kırıklığı oluşturduğunu aktaran Khoury, şunları kaydetti:
"Heniyye'nin oğulları zaten gizemli kişiler olarak sınıflandırılmıyordu. Bu suikast yalnızca Hamas'ın Filistin halkı arasında güçlenmesine sebep olacak."
HAMAS YÖNETİCİLERİNİN AİLE VE AKRABALARININ GAZZE'Yİ TERK ETMEDİĞİ KANITLANDI
Suikast haberini aldığı ilk anda Heniyye'nin oğulları ve torunlarının öldürülmesini "şükür sebebi" olarak nitelediğine ve yaşananların Hamas yöneticilerinin aile ve akrabalarının Gazze'yi terk etmediklerinin kanıtı olduğuna dikkati çeken Khoury, şunları kaydetti:
"İsrail, üçünün (Heniyye'nin öldürülen oğulları) terör faaliyeti gerçekleştirmek üzere yola çıktığını iddia ediyor ancak böyle bir iddianın Filistinliler tarafından, hatta Hamas'a karşı olanlar tarafından dahi kabul edilmesi beklenmiyor. Kesinlikle onlardan ikisinin çocukları da yanlarında olduğu halde herhangi bir terör faaliyetinde bulunması mümkün değil. İsrail başka bir geçici intikam almış olabilir ancak başta kaçırılan 133 kişinin (İsrailli esirlerin) serbest bırakılması olmak üzere birçok hedefinden daha da uzaklaştı."
Katil İsrail ordusu dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.
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