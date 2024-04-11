11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de ÜFE beklentilerin altında arttı

ABD'de ÜFE beklentilerin altında arttı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
ABONE OL
ABD’de ÜFE beklentilerin altında arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, şubatta da yüzde 0,6 artmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA