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ABD’nin güneyini şiddetli fırtına vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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ABD’nin güneyini şiddetli fırtına vurdu: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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