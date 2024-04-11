Terör devleti İsrail'den Gazze'ye yeni katliam saldırısı! ABD insanlık dışı soykırıma el veriyor: CENTCOM Komutanı Kurilla işgal topraklarında
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz askeri operasyon" başlattığını duyurdu. İnsanlık dışı katliama ilk günden bu yana el veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Micheal Kurilla işgalci topraklarına ayak bastı.
İşgalci İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezinde gece saatlerinde havadan ve karadan "sürpriz operasyon" başlatıldığı duyuruldu.
Gazze Şeridi'nin ortasındaki kıyı bölgesinde çok sayıda noktaya saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Filistinli yerel kaynaklar, Katil İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampını hedef aldığı hava saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
CENTCOM KOMUTANI İŞGALCİ İSRAİL'DE
Siyonist medyası ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla'nın İsrail'e geldiğini belirtti.
Kurilla'nın, İsrail'in İran'ın beklenen misilleme saldırısına hazırlandığı dönemde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği ifade edildi.
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