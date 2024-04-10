Kutsal topraklarda bayram! Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya akın etti...

Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak ise çok önemli. Küçüklerin büyüklerin yanına gitmesi, yaşadıkları yer uzaksa ve gidemiyorlarsa telefon açmaları, tebrik mesajları göndermeleri ve gönül almaları ise bayramı bayram yapan önemli bir husus.