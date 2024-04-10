Kutsal topraklarda bayram! Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti...
Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Ramazan Bayramı'nı eda etmek için bir araya geldi. Mekke ve Medine'de de müslümanlar kılınan namaz ile bayramı karşıladı.
11 ayın sultanı Ramazan'ı eda eden İslam coğrafyası Ramazan Bayramı'nı kutluyor.
Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği kesintisiz soykırımı gölgesinde mazlum Filistin halkı ve Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Kutsal topraklarda da bayram, kılınan namaz ile karşılandı.
"BAYRAM GÜNLERİNİ KÜSKÜNLERİN BARIŞMASINA VESİLE KILMAK GEREKİR"
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) çocuk, kadın, yaşlı herkesi bayram namazına davet ettiği biliniyor. Bayram günlerinde asrı saadetten bu yana ikramlar ve kutlamalar yapılıyor.
Bayram günlerini küskünlerin barışmasına vesile kılmak ise çok önemli. Küçüklerin büyüklerin yanına gitmesi, yaşadıkları yer uzaksa ve gidemiyorlarsa telefon açmaları, tebrik mesajları göndermeleri ve gönül almaları ise bayramı bayram yapan önemli bir husus.
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