10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de mart enflasyonu beklentileri aştı! ABD Mart 2024 dönemi TÜFE verileri

ABD'de mart enflasyonu beklentileri aştı! ABD Mart 2024 dönemi TÜFE verileri

Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
ABD’de mart enflasyonu beklentileri aştı! ABD Mart 2024 dönemi TÜFE verileri

Son dakika haberine göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA