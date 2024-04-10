10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fas Kralı, Ramazan Bayramı münasebetiyle 2 bini aşkın mahkumu affetti

Fas Kralı, Ramazan Bayramı münasebetiyle 2 bini aşkın mahkumu affetti

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Fas Kralı, Ramazan Bayramı münasebetiyle 2 bini aşkın mahkumu affetti

Son dakika haberine göre Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA