09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA