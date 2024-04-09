09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ekvador ve Meksika arasında "karmaşık kriz"

Ekvador ve Meksika arasında "karmaşık kriz"

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Ekvador ve Meksika arasında karmaşık kriz

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın düzenlemesine ilişkin, "Meksika ile benzeri görülmemiş karmaşık bir kriz yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA