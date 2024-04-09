Köln Üniversitesi Filistin'e destek veren Yahudi felsefecinin profesörlük davetini geri çekmişti! Rektörden sert tepki: Kabul edilemez
Terör devleti İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı sivil katliamının ardı arkası kesilmezken, Batı zulüm karşısında üç maymunu oynamaya devam ediyor. Buna son örnek, Almanya’da Köln Üniversitesi’nden geldi. Filistin'i destekleyen kamuya açık bir mektubu imzalaması nedeniyle Yahudi olan ABD'li felsefeci Nancy Fraser'a profesörlük için gönderdiği daveti geri çekildi. Frankfurt Okulu’nun Nazi Almanya’sından taşınması ile kurulan okulun rektörü ise bu karara tepki mektubu yazdı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle "Aksa Tufanı" operasyonunu düzenlerken işgalci İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
TERÖR DEVLETİNDEN İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı.
SİYONİST ABLUKA!
Buna son örnek Almanya'dan geldi. Köln Üniversitesi, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik eylemleri nedeniyle soykırım yapmakla suçlandığı mektubu geçen kasımda imzalayan ABD'li felsefe profesörü Fraser'in davetini geri çektiğini duyurdu.
İŞTE O MEKTUP
Almanya'nın Köln Üniversitesi, Prof. Nancy Fraser'ın bu üniversitede işe başlamasını, Filistin'i destekleyen bir mektubu imzaladığı gerekçesiyle iptal etti. Frankfurt Okulu'nun Nazi Almanya'sından taşınması ile kurulan @TheNewSchool rektörünün bu kararı eleştiren mektubu:
"Sayın Rektörüm, Albertus Magnus dehşete düşerdi!
Profesör Nancy Fraser'ın üniversitenizdeki Albertus Magnus Profesörü olma davetini, Filistin halkını destekleyen bir mektubu imzaladığı için iptal etme kararınız kesinlikle çirkin.
Akademik özgürlük büyük üniversitelerin kritik bir bileşeni olmuştur. Akademik özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne yönelik herhangi bir saldırı, herhangi bir üniversitenin, ülkelerinin sivil yaşamına tam olarak katılabilecek bağımsız düşünürler yaratma misyonunu aşındıracaktır.
Anayasanızın 5. maddesi konuşma, ifade ve fikir özgürlüğünü güvence altına alıyor.
Profesör Fraser'a gönderilen davet mektubunda, Başkanın "sadece sınıflarımızda değil, aynı zamanda daha geniş bir izleyici kitlesi için sözde büyük sorularla uğraşırken büyük bir entelektüel açıklık geleneğini benimsediği..." ifade ediliyordu.
Profesör Nancy Fraser, sosyal ve politik teori, feminist teori ve çağdaş Fransız ve Alman düşüncesi üzerine çalışmaları geniş çapta tanınan ve derin saygı duyulan, dünya çapında bir bilim adamıdır.
The New School'da bizi derinden hayal kırıklığına uğratan şey, onun atamasını iptal etmenizin, Almanya'yla on yıllardır süren bağlarımızı sekteye uğratmasıdır. Bildiğiniz gibi Nazilerden sığınan aydınları kurtardık. Alman akademisinin dikkate değer geleneklerini destekleyerek, silinmiş olan eleştirel düşünce yapısını sürdürdük.
Onun davetini iptal etme kararınız ona, akademiye ve bu üniversiteye hakarettir. Ancak daha da önemlisi, akademik özgürlüğe yönelik kabul edilemez bir meydan okumadır.
Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz."
Üniversite, bu mektubun aslında İsrail'in var olma hakkını sorguladığını öne sürdü.
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