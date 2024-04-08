Mısırlı ressam Muhammed Able’den Gazze’nin yanında dik duruş! Terör devletine destek veren Almanya’ya tepki: Goethe Madalyası’nı geri verdi

Almanya'nın savunduğu ilkeler ile aldığı pozisyonlar arasında çelişkili olduğuna dikkati çeken Mısırlı sanatçı şunları söyledi:

"Almanya'nın bu tutumunun madalyanın ilkeleriyle tamamen tutarsız olduğunu hissettim, çünkü bu madalya eşitliği, adaleti ve insanlar arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmaya ve insani değerleri geliştirmeye yönelik çalışmayı ifade ediyor. Alman hükümeti bu pozisyonuyla 'Filistinlilerin beşer olarak özgürlük için kendilerini savunmayı hakketmediklerini' söylüyor. Burada bir çelişki olduğunu hissettim.

O zaman madalyayı iade etmeye karar verdim. En azından çelişkili tutumundan dolayı Alman hükümetini uyarmayı istedim. İnsanlığı katleden silahları İsrail'e verirken nereden kalkıp insanlıktan bahsedebiliyor."