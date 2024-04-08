Mısırlı ressam Muhammed Able'den Gazze'nin yanında dik duruş! Terör devletine destek veren Almanya'ya tepki: Goethe Madalyası'nı geri verdi
Mısırlı ressam Muhammed Able, işgalci İsrail'in 6 aydır Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına destek verdiği için 2022'de Almanya tarafından kendisine verilen Alman Goethe Madalyası'nı geri çevirdi. Able konu hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya'daki gösteriler aldığı pozisyonu değiştirmesi için Alman hükümetinin vicdanını değiştirmeye yetmedi. Üstelik, Berlin, Gazze savaşında başından beri, İsrail'in yanında yer aldığını belirterek ikinci en büyük silah tedarikçisi oldu." ifadelerini kullandı.
Mısırlı ressam Muhammed Able, 6 aydır Gazze'ye saldırılarında İsrail'e destek verdiği için 2022'de Almanya tarafından kendisine verilen Alman Goethe Madalyası'nı geri çevirdi.
Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Able, "Kültür insanlarına, sanatçılara Almanya tarafından verilen en büyük madalyayı alan ilk Arap sanatçıydım." dedi.
Almanya'nın Gazze savaşındaki pozisyonunu takip ettiğini ve buna çok üzüldüğünü belirten Able, "Almanya'daki gösteriler aldığı pozisyonu değiştirmesi için Alman hükümetinin vicdanını değiştirmeye yetmedi. Üstelik, Berlin, Gazze savaşında başından beri, İsrail'in yanında yer aldığını belirterek ikinci en büyük silah tedarikçisi oldu." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın savunduğu ilkeler ile aldığı pozisyonlar arasında çelişkili olduğuna dikkati çeken Mısırlı sanatçı şunları söyledi:
"Almanya'nın bu tutumunun madalyanın ilkeleriyle tamamen tutarsız olduğunu hissettim, çünkü bu madalya eşitliği, adaleti ve insanlar arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmaya ve insani değerleri geliştirmeye yönelik çalışmayı ifade ediyor. Alman hükümeti bu pozisyonuyla 'Filistinlilerin beşer olarak özgürlük için kendilerini savunmayı hakketmediklerini' söylüyor. Burada bir çelişki olduğunu hissettim.
O zaman madalyayı iade etmeye karar verdim. En azından çelişkili tutumundan dolayı Alman hükümetini uyarmayı istedim. İnsanlığı katleden silahları İsrail'e verirken nereden kalkıp insanlıktan bahsedebiliyor."
Geçen hafta Kahire'deki Almanya Büyükelçiliği'ne Goethe Madalyası'nı iade ettiğini söyleyen Able, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın da kendisiyle iletişime geçtiğini ve görüşmede kendilerine madalyayı geri vermedeki ısrarının sebeplerini anlattığını dile getirdi.
Able, sanatçıların ve aydınların İsrail'in Gazze'de olup bitenlere yönelik memnuniyetsizliğini ve reddini ifade eden bir tavır almasının gerekli olduğunu vurguladı.
Mısırlı sanatçı Able, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının sebeplerinin karşılarında güçlü bir ret bulunmamasından kaynaklandığının altını çizdi.
Mısırlı heykeltraş ve ressam Able'nin bugünkü açıklamaları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Almanya'nın "soykırım işlemeyi kolaylaştırma" suçlaması konusunda açtığı davanın ilk dinleme oturumuyla eşzamanlı geldi.
Mahkemenin, X platformundan paylaştığı bilgiye göre, Nikaragua, Almanya'ya karşı uygulanması talebine ilişkin sözlü savunmayı başlattı.
Mısır'da 1953 yılında dünyaya gelen sanatçı Muhammed Able, 1977'de İskenderiye Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Able, 2022'de Goethe Enstitüsü tarafından Goethe Madalyası'na layık görülmesinin yanı sıra daha önce de 1999'da Mısır Üçüncü Uluslararası Grafik Sanatı Trienali'de onur ödülü kazandı.
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