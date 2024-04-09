İspanya Filistin devletinin tanınması için harekete geçti! Pedro Sanchez AB turuna çıkıyor

"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKETİN DURDURMAK İÇİN YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"

Alegria, Sanchez'in gündeminde mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmak olduğunu belirterek, "Gazze'deki insani felaketi durdurmak ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak siyasi bir barış sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.