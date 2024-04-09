İspanya Filistin devletinin tanınması için harekete geçti! Pedro Sanchez AB turuna çıkıyor
İşgalci İsrail'in sivil soykırımı bitmek bilmezken, dünya çapında katliama sesler yükselmeye devam ediyor. İspanya, Filistin devletinin tanınması için harekete geçiyor. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için önümüzdeki hafta Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağını bildirdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacak.
SANCHEZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN AB TURUNA ÇIKIYOR
İspanya, Filistin devletinin tanınması için harekete geçiyor. İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için önümüzdeki hafta Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağını bildirdi.
"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKETİN DURDURMAK İÇİN YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ"
Alegria, Sanchez'in gündeminde mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmak olduğunu belirterek, "Gazze'deki insani felaketi durdurmak ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak siyasi bir barış sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.
İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya geçen ay Filistin devletinin tanınması için ortaklaşa çalışacaklarını açıklamışlardı.
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