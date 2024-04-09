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BAE duyurdu! Gazze'ye kara yoluyla ilk yardım konvoyu ulaştı

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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BAE duyurdu! Gazze’ye kara yoluyla ilk yardım konvoyu ulaştı

BAE Savunma Bakanlığı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin, 17 tırdan oluşan yardım konvoyu ilk kez kara yoluyla Gazze'nin kuzeyine ulaştı." denildi.

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