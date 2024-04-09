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El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada...

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor. Sivil halkı bombalayan soykırım ordusuna, El Kassam Tugayları sahada darbe üstüne darbe vuruyor. Kassam, katil İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde kurduğu pusunun görüntülerini yayınladı. El Cezire kanalında yayınlanan 8 dakikalık karmaşık ve şiddetli operasyon görüntülerinde İsrail askerlerinin ve savaş araçlarının havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, İsrail işgal birliklerine Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde kurduğu pusunun görüntülerini yayınladı.

Geçen hafta Cumartesi günü kaydedilen görüntülerin çekildiği yer, Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'un Zana mahallesi.

Han Yunus'un doğusundaki mahallede kurulan pusuda, İsrail askerleri ve tankları sıfır mesafeden hedef alındı.

Kassam Tugayları'nın pusu planını bir kağıda çizmesiyle açılan 8 dakika 31 saniyelik görüntünün devamında pusu düzenekleri kuruluyor.

Harabeye dönmüş binalarla çevrili pusu alanında ilerleyen silahlı İsrail askerlerinin Kassam Tugayları üyeleri tarafından tarandığı dikkat çekerken, ölen işgal askerlerinin olay yerine gelen takviye birlikler tarafından taşındığı görüldü.

Video kaydında ayrıca iki İsrail tankının saniyeler içinde imha edildiği bir başka pusu da yer aldı.

Al Jazeera, Kassam Tugayları'nın pususunda 14 İsrail işgal askerinin öldürüldüğünü, bunlardan 10'una sıfır mesafeden ateş açıldığını bildirdi. Televizyon ayrıca, Filistinli savaşçıların İsrail askerlerinin dönüş yolunu belirleyip haftalar öncesinden söz konusu pusunun hazırlığına başladığını da ekledi.

Al Jazeera muhabiri ise, yaralı İsrail askerlerini taşımak üzere üç helikopterin Han Yunus'un doğusuna indiğini aktardı.

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