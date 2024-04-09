El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini işte böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada...

Harabeye dönmüş binalarla çevrili pusu alanında ilerleyen silahlı İsrail askerlerinin Kassam Tugayları üyeleri tarafından tarandığı dikkat çekerken, ölen işgal askerlerinin olay yerine gelen takviye birlikler tarafından taşındığı görüldü.



Video kaydında ayrıca iki İsrail tankının saniyeler içinde imha edildiği bir başka pusu da yer aldı.