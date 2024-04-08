Uzmanlardan Zaporijya uyarısı: Dünya Çernobil’den bile daha büyük bir felaket yaşayabilir

KREMLIN'DEN İLK AÇIKLAMA: KIEV REJİMİ TERÖRE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli bir taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." demişti.