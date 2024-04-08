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Uzmanlardan Zaporijya uyarısı: Dünya Çernobil'den bile daha büyük bir felaket yaşayabilir

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Uzmanlardan Zaporijya uyarısı: Dünya Çernobil’den bile daha büyük bir felaket yaşayabilir

Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali Zaporijya insansız hava araçlarıyla hedef alındı. 6 numaralı reaktörde hasar meydana geldi. Rusya saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor. Uzmanlar ise santralde yaşanabilecek bir patlamanın insanlık için felaket anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu santrale yönelik saldırılarını sürdürdü.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA NET MESAJ

Santralin üzerinde uçan bir İHA'nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ordusu, terör saldırılarını durdurmaya yönelik tüm çağrılara rağmen santral ve altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da nükleer santralin güvenli çalışmasını etkileyebilir." denildi.

ZAPORIJYA'YA İHA SALDIRISI: 3 KİŞİ YARALANDI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) dün, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli bir taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." demişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, "Dünya Çernobil'den bile daha büyük bir felaket yaşayabilir" diyerek Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik uyarıda bulundu.

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