Türkiye’den yeni Gazze adımı! Bakan Fidan açıkladı: İsrail’e karşı bir dizi tedbir aldık

Bu insanlık dışı tutumun, Müslümanlar başta olmak üzere, tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam ettiğine işaret eden Fidan, Türkiye'nin olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadığının altını çizdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındıklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin de İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Bu konuda da başarılı olduklarını belirten Fidan, "Bugün tüm dünya, İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz." diye konuştu.