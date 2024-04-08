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Mazluma yardım eli! Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye oldu

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Mazluma yardım eli! Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye oldu

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT) internet sitesindeki verilere göre Türkiye, terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran birinci ülke oldu.

COGAT'ın 7 Nisan verilerine göre, işgalci İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Türkiye ilk sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yüzde 26'lık oranla birinciliği paylaştı.

TÜRKİYE'DEN MAZLUMA YARDIM ELİ

Türkiye ve BAE'yi yüzde 15'le Suudi Arabistan, onu da yüzde 7'yle Katar izledi.

Bununla birlikte Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7'si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 204 hasta ve yaralı, yanlarında 725 refakatçiyle ülke dışında tedavi edilmek üzere Gazze Şeridi'nden tahliye edildi.

İNSANİ YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye, işgalci İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

GAZZE'DEN TAHLİYE: TEDAVİ SÜREÇLERİ TÜRKİYE'DE

Öte yandan Türkiye, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.

İşgalci İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

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