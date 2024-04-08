Mazluma yardım eli! Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye oldu

GAZZE'DEN TAHLİYE: TEDAVİ SÜREÇLERİ TÜRKİYE'DE

Öte yandan Türkiye, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Dünya genelinde çok sayıda ülke Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere insani yardım gönderdi ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu yardımların çok büyük bölümü Mısır'da beklemeye devam ediyor.