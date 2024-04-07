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Rusya'dan açıklama: Ukrayna’nın 15 İHA ile saldırı girişimi engellendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Rusya’dan açıklama: Ukrayna’nın 15 İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus topraklarına 15 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belgorod bölgesinde 12, Bryansk bölgesinde 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.

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