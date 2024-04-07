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İşgalciler desteğini kaybediyoruz! İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'ndan açıklama: (İsrail’e) Desteğimiz kayıtsız şartsız değil

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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İşgalciler desteğini kaybediyoruz! İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’ndan açıklama: İsrail’e Desteğimiz kayıtsız şartsız değil

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail’in Gazze Şeridi’nde aralarında 3 İngiliz’in de bulunduğu 7 yardım görevlisini öldürdüğü hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, “Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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