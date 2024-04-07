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Pakistan'da korku dolu anlar! Patlayıcı yüklü motosikletin infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Pakistan’da korku dolu anlar! Patlayıcı yüklü motosikletin infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda da 151 militan etkisiz hale getirildi.

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