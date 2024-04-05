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ABD, Gazze'ye havadan insani yardım indirdi

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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ABD, Gazze’ye havadan insani yardım indirdi

Son dakika haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye havadan yaklaşık 20 paket yardımda bulunduklarını açıkladı.

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