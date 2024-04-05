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ABD'de işsizlik rakamları geriledi

Giriş Tarihi: 05.04.2024
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ABD’de işsizlik rakamları geriledi

ABD'de ekonomik veriler gelmeye devam ediyor. Tarım dışı istihdam mart ayında 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik yüzde 3,8'e geriledi.

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