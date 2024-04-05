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Katil İsrail onay verdi! Gazze'ye yardım için Erez Sınır Kapısı açılıyor!

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Katil İsrail onay verdi! Gazze’ye yardım için Erez Sınır Kapısı açılıyor!

Son dakika haberine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail ramazanda da katliam yapmaya devam ediyor. Siyonist İsrail, Erez Sınır Kapısı'nın açılmasını ve Aşdod Limanı'nın Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullanılmasını onayladı.

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