Gerilim artıyor! ABD'den Ukrayna açıklaması: Eninde sonunda NATO üyesi olacak | Putin 3. Dünya Savaşı sinyalini vermişti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olduğunu söyleyerek, "Ukrayna eninde sonunda NATO üyesi olacak." dedi. Açıklamalarında ardından Rusya'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "NATO, Rusya ile ilişkilerde soğuk savaş zihniyetine geri döndü." ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ülkeleri 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getireceğini vurgulamıştı.
"UKRAYNA ENİNDE SONUNDA NATO'YA DAHİL OLACAK"
Blinken, üye ülkeler arasında Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olması nedeniyle Ukrayna'nın eninde sonunda NATO'ya katılacağını söyledi. Amerikalı Bakan Blinken, "Ukrayna, NATO üyesi olacak. Zirvedeki amacımız bu üyeliğe giden yolda bir köprü kurulmasına yardımcı olmaktır." diye konuştu.
"MESELE BUNUN NE ZAMAN OLACAĞI"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını belirterek, "Mesele bunun ne zaman olacağı." dedi.
RUSYA'DAN SERT ÇIKIŞ: NATO, RUSYA İLE SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİNİ GERİ DÖNDÜ
Rusya'dan ise toplantıya ilişkin tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "NATO, Rusya ile ilişkilerde soğuk savaş zihniyetine geri döndü." ifadesini kullandı.
PUTIN 3. DÜNYA SAVAŞI'NI İŞARET ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki NATO varlığı dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebilir" demişti.
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