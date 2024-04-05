Gerilim artıyor! ABD’den Ukrayna açıklaması: Eninde sonunda NATO üyesi olacak | Putin 3. Dünya Savaşı sinyalini vermişti

"UKRAYNA ENİNDE SONUNDA NATO'YA DAHİL OLACAK"

Blinken, üye ülkeler arasında Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olması nedeniyle Ukrayna'nın eninde sonunda NATO'ya katılacağını söyledi. Amerikalı Bakan Blinken, "Ukrayna, NATO üyesi olacak. Zirvedeki amacımız bu üyeliğe giden yolda bir köprü kurulmasına yardımcı olmaktır." diye konuştu.