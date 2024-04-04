Venedik’te yeni dönem başlıyor! Şehre günübirlik girişlerde 5 Euro alınacak! 25 Nisan’da devreye giriyor...

KİŞİ BAŞI 5 AVRO

Toplantının ardından AA muhabirine ayrıca açıklamalarda bulunan Brugnaro, uygulamalarının Venedik'te serbest dolaşımı ve seyahat özgürlüğünü sınırlamayacağını dile getirdi. Brugnaro, "Venedik'e girişlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Belediyenin internet sitesinde yer alan ve mümkünse daha az günlük misafir ağırlamaya çalıştığımız günler olarak belirtilen günler haricinde herhangi bir sınırlama yoktur." ifadelerini kullandı.

Günübirlik gelenlerin bir ücret ödeyeceğinin altını çizen Brugnaro, "Venedik'e günlük gelenler, konaklamayanlar, yani sabah gelip akşam gidenler bir katkı payı ödemek durumundalar. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 avrodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bundan muaftır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları dahilinde otellerde konaklayanlar da hiçbir ücret ödemeyecek." diye konuştu.

Brugnaro, uygulamanın ilk aşamada bahar aylarında başlayıp, temmuzun ikinci haftasına kadar deneneceğini belirterek, "Bu dönemi deneme olarak belirledik. Bunlar henüz plajların dolmaya başlamadığı bahar günleridir. Pek çok insan hafta sonu plaj yerine Venedik yakınındaysa şehre uğramak isteyebilir. O günlerde gelmeye karar verirlerse, rezervasyon yaptırıp, 5 avroluk katkı payı ödeyerek erişim sağlamaları mümkündür." dedi.

Brugnaro, Türkiye ve dünyadan pek çok kentle iletişim halinde olduklarını, kendilerine hem giriş ücreti uygulamalarının hem de tarihi eserlerin, anıtların nasıl korunacağına dair sorular sorulduğunu aktardı.

Venedik'te Türkiye'den eserler olduğunu bildiren Brugnaro, "Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türk misafirler hoş karşıladığımız misafirlerimizdir. Bizim herkesten istediğimiz tek şey, insanların saygısıdır." yorumunu yaptı.

Venedik Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini de giriş ücreti uygulanacak belirli 29 gün için, 16 Ocak'ta devreye alınan çevrim içi portal üzerinden şu ana dek 151 bin 157 rezervasyon aldıklarını, giriş ücreti ödeyenlerin sayısının da 15 bine yaklaştığı bilgisini paylaştı.