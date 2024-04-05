BM'den işgalci İsrail'e yapay zeka uyarısı: Savaş yürütmek için kullanılmamalı | "Gazze'nin talepleri yerine getirilmeli, getirilmemesi affedilemez"

"ASIL SORUN İSRAİL'İN YÜRÜTTÜĞÜ ASKERİ SÜREÇ"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Hızı, boyutu ve insanlık dışı vahşiliğiyle birlikte Gazze'deki savaş en ölümcül çatışmalardan biri haline geldi. Bu siviller, insani yardım çalışanları, gazeteciler, sağlık çalışanları ve kendi meslektaşlarımız için geçerli. 175'i kendi BM personelimiz olan 196 insani yardım çalışanı öldürüldü." dedi.

Öldürülen insani yardım çalışanlarından çoğunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) olduğunu kaydederek, "UNRWA, Gazze'deki yardım çabalarının bel kemiği." vurgusunu yaptı.

Guterres, Gazze'ye uluslararası muhabirlerin girmesine izin verilmemesinin dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılmasına da neden olduğunu belirterek, "Bilgi savaşı da travmayı artırıyor." uyarısını yaptı.