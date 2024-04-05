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New York'ta 4,8 büyüklüğündeki deprem!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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New York’ta 4,8 büyüklüğündeki deprem!

New York'ta 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Kurumu, yerel saatle 10.20'de hissedilen depremin merkezinin New York'un 65 kilometre batısında New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesi olduğunu ve yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildiğini bildirdi.

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