05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
ABONE OL
Japonya’nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Japonya’da 6 büyüklüğünde depremJaponya’da 6 büyüklüğünde deprem JAPONYA’DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA