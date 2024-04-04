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Japonya'nın en yaşlı pandası "Tan Tan" hayatını kaybetti

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Japonya’nın en yaşlı pandası Tan Tan hayatını kaybetti

Japonya'nın "Tan Tan" isimli en yaşlı pandasının 28 yaşında öldüğü bildirildi. Pandanın, kiralık kontratının sona ereceği 2020 yılında Çin'e gönderilmesi planlanmış, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç ertelenmişti.

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