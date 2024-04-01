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Katil İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi!

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Katil İsrail Lübnan’ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah Hareketi'ne ait 10 hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'tan ise İsrail'in saldırıları ve olası kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı.

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